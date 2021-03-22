В Twitter можно столкнуться с разными онлайн-угрозами, такими как троллинг и кибербуллинг.

Социальная сеть Twitter является популярной платформой для общения, которую мы используем для отслеживания разных мировых событий, спортивных достижений и новостей относительно борьбы с COVID-19. Однако, как и в любой другой соцсети, в Twitter можно столкнуться с разными онлайн-угрозами, такими как троллинг и кибербуллинг. Поэтому соблюдение следующих шагов поможет вам защититься от злоумышленников в соцсети, а также узнать больше о настройке безопасности Twitter-аккаунта.

1. Позаботьтесь о защите аккаунта.

Для повышения безопасности Twitter старайтесь избегать распространенных ошибок при создании комбинации для входа и используйте генератор паролей. Кроме того, стоит включить двухфакторную аутентификацию в настройках вашего аккаунта. Для этого нужно выбрать один из предложенных методов для подтверждения личности при входе в систему. В противном случае, текстовые сообщения будут выбраны как метод аутентификации по умолчанию.

Однако самыми безопасными способами для проверки личности являются получение кода через приложение или использование специального ключа безопасности. В случае недоступности двухфакторной аутентификации можно использовать одноразовые резервные коды или одноразовый пароль (OTP). Включение этих параметров поможет защитить учетную запись Twitter от взлома злоумышленниками.

2. Защищайте публикации для безопасности Twitter.

Ваши опубликованные сообщения не должны видеть все пользователи соцсети. Для этого существует функция защиты публикаций, которая позволяет только вашим подписчикам просматривать и взаимодействовать с твитами в вашем аккаунте. Тем временем, новым подписчикам нужно получить подтверждение от вас.

3. Избегайте распространение местонахождения.

При включении доступа к данным о местонахождении Twitter позволяет выборочно добавлять эту информацию в ваши сообщения. В частности, соцсеть может собирать, хранить и использовать вашу точную локацию. Стоит отметить, что регулярное распространение таких данных может быть использовано для сбора дополнительной информации о вас и вашей деятельности, поэтому будьте осторожны.

Для отключения этой функции перейдите в раздел «Конфиденциальность и безопасность». Кроме того, в случае использования функции раньше вы можете удалить всю информацию о местонахождении, которая была прикреплена к уже существующим публикациям.

4. Контролируйте отметки на фото.

Другая функция Twitter, которая разрешена по умолчанию, позволяет пользователям отмечать друг друга на фотографиях. Она позволяет выбрать пользователей, которые могут о тме чать вас на фото — кто угодно или только аккаунты, за которыми вы следите. Однако вы не можете быть уверены, кто будет видеть фотографии, где они будут распространяться и какие типы метаданных содержать. Поэтому отключение отметок к фотографиям будет лучшим выбором для безопасности Twitter-аккаунта.

5. Игнорируйте или блокируйте ненужные аккаунты.

Twitter предлагает функции, которые позволяют блокировать профили или игнорировать как аккаунты, так и конкретные слова и публикации. Блокировка аккаунта предусматривает определенные ограничения, в частности,заблокированый пользователь не сможет следить за вами и отправлять сообщения. Тогда как игнорирование аккаунтов позволяет лишь удалить опубликованные сообщения этого пользователя с вашей ленты без его блокировки и отмены подписки.

Относительно игнорирования слов, то эта функция используется для избежания нежелательного контента в ленте. В случае ее включения публикации с указанными словами не будут отображаться в ваших оповещениях или ленте. Кроме этого, вы можете игнорировать сообщения на основе разных фильтров, например пользователей, на которых вы подписаны, или тех, кто не подтвердил электронную почту.

6. Ограничивайте круг лиц, которые могут с вами связаться.

В настройках соцсети вы можете отфильтровать пользователей, которые могут с вами связаться. Это важная функция, поскольку онлайн-тролли в соцсетях любят наполнять почтовые ящики ненавистными или странными сообщениями. Кроме этого, у вас есть возможность включить фильтр, который скрывает сообщение с признаками спама.

7. Позаботьтесь о конфиденциальности.

В настройках конфиденциальности и безопасности существует функция, которая позволяет управлять поиском вашего профиля другими пользователями, в том числе с помощью электронной почты или номера телефона. С одной стороны, это позволяет вашим знакомым легче находить вас в соцсети, а с другой — эти данные будут доступны даже для незнакомых пользователей. Поэтому для улучшения безопасности Twitter-аккаунта следует выключить эти параметры.

Хотя это не весь список настроек безопасности и конфиденциальности, которые предлагает соцсеть, однако их хватит для базовой безопасности Twitter и его защиты от взлома киберпреступниками.

Читайте также:

Как улучшить защиту аккаунта в социальных сетях — практические советы

Неактивные профили соцсетей: чем опасны и почему стоит удалять такие аккаунты

Быстрая настройка приватности страницы Facebook: как защитить личные данные

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Иван Бойко