По экспертной оценке Юрия Назарова, становление умного города можно разделить на три основных этапа.

Наблюдая за цифровым развитием столицы, где благодаря инициативе Kyiv Smart City уже реализовано более 40 проектов, другие города Украины тоже стремятся к цифровизации. Сейчас smart city проекты развивают команды специалистов в Харькове, Львове, Днепре, Мукачево. Также в Украине есть ряд общин, представители которых выражают желание внедрять цифровые технологии.

В своем новом блоге глава инициативы SmartCity.UA Юрий Назаров рассказал об основных этапах реализации проектов по цифровизации городов и предоставил экспертные советы начинающим.

"Современное развитие города трудно представить без smart city решений. Благодаря цифровым технологиям и инструментам smart city города повышают эффективность функционирования своих систем, упрощают предоставление муниципальных услуг и коммунальных сервисов, обеспечивают безопасность жителей и экологическую безопасность среды, развитие городской инфраструктуры. Но главное-они обеспечивают взаимодействие между властями города, его жителями и бизнесом. В Украине есть ряд городов, где еще не начали, но очень хотят внедрять цифровые технологии. Но есть проблема - нехватка опыта и непонимание местного руководства, с чего же начинать”, - написал глава инициативы SmartCity.UA Юрий Назаров

По экспертной оценке Юрия Назарова, становление умного города можно разделить на три основных этапа: планирование, разработка и внедрение, развитие.

“Конечно, любой проект начинается с планирования. Представители местной власти должны понимать, что без четко поставленных и сформированных целей невозможно обеспечить развитие умного города”, - отмечает Юрий Назаров.

По мнению специалиста, прежде всего, к планированию следует отнести создание экспертной рабочей группы, которая определяет цели и направления развития города, этапность внедрения решений smart и KPI для определения эффективности работы. На этом этапе может быть сформировано три документа.

Во-первых, это концепция или концептуальные основы развития города. В этом документе необходимо определить основные задачи, которые должны решить smart-city проекты, а также направления цифровизации, которые являются приоритетными именно для города. Вторым документом должна стать стратегия или конкретные шаги по внедрению Концепции. Третий документ-это программа цифровизации города. Сюда должна входить информация о сроках действия и расходов, мероприятий программы, исполнителей, разработки и внедрения, дальнейшего развития умного города.

"Программа цифровизации города должна включать определенные сроки действия и суммы расходов на финансирование тех или иных проектов. Для ее разработки необходимо осуществить исследование имеющихся в городе или общине решений и сфер, требующих цифровизации. В частности, это может быть транспортная, коммунальная, социальная и другие сферы. Далее нужно определить мероприятия программы. Здесь главное помнить, что они должны соответствовать стратегическим целям развития города или общины”, - объясняет Юрий Назаров.

По словам председателя инициативы SmartCity.UA исполнителями программы могут быть несколько подразделений - все зависит от количества мероприятий, которые в ней предусмотрены, и сложности цифровых решений, которые нужно реализовать. Этап разработки и внедрения идеи умного города начинается с закупки товаров и услуг, которые необходимы для ее реализации.

“На этом этапе очень важно правильно готовить документацию для закупок, чтобы получить именно то, что вам необходимо. То есть, четко выписывать технические характеристики, требования к товарам, технические задания”, - дополняет эксперт.

Что касается этапа развития умного города, то он состоит из поддержки уже существующих решений и их масштабирования.

“Главное помнить, что воплощение в жизнь концепции умного города – единой системы внедрения инновационных технологий во все сферы жизни общества – является вызовом времени. И чем скорее города начнут ее реализацию, тем быстрее они подготовятся к цифровизации всей страны и позволят своим жителям идти в ногу с будущим”, - отмечает глава инициативы SmartCity.UA.

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Автор: УНИАН