Google создает мировую систему оповещения о землетрясениях

Первым регионом, в котором протестируют систему, станет штат Калифорния в США, в дальнейшем ее планируется распространить по всему миру.

Американская корпорация Google объявила о намерении создать мировую систему предупреждения о землетрясениях с помощью устройств на базе Android.

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Как пояснили в Google, обычные сейсмометры слишком дорогие и непрактичные, однако в компании придумали решение этой проблемы.

Устройства на базе Android могут стать мини-сейсмометрами, поскольку акселерометры, реагирующие на поворот экрана, очень чувствительны к сейсмическим колебаниям и могут распознавать как первую, слабую, волну, так и более сильные, в том числе из эпицентра землетрясения. Благодаря данным тысяч устройств на базе Android Google сможет собрать и обработать данные, после чего предупредить о землетрясении, передает kommersant.

Первым регионом, в котором протестируют систему, станет штат Калифорния в США, в дальнейшем ее планируется распространить по всему миру.

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