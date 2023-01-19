Астронавт прибыл на Международную космическую станцию на российском "Союзе".

Американское космическое агентство NASA хочет увеличить до пяти количество мест на SpaceX Dragon. Такое решение в агентстве приняли, чтобы американский астронавт при необходимости возвращался домой не на российском корабле.

Как пишет издание Space.com, таким образом американское агентство хочет иметь возсожность при необходимости забрать на Землю своего астронавта Фрэнка Рубио. Он прибыл на Международную космическую станцию на российском "Союзе".

"NASA планирует перенести место Рубио на Endurance, космический корабль Dragon. Это изменение позволяет усилить защиту экипажа за счет уменьшения тепловой нагрузки внутри космического корабля MS-22", – написали представители агентства.

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Отмечается, что сейчас оба корабля пристыкованы к МКС. Однако на российском "Союз МС-22" в декабре прошлого года случилась утечка теплоносителя после очевидного столкновения с микрометеоритом или обломками. После этого корабль сочли непригодным для возвращения экипажа на Землю, за исключением экстренных случаев. При этом "Союз" все еще может быть использован как спасательная лодка в случае проблем на МКС до прилета следующего корабля.

Что происходит на МКС

В декабре 2022 года в российском сегменте МКС из кормовой части космического корабля "Союз МС-22" в ночь на 15 декабря началась значительная утечка "неизвестного вещества".

Кроме того американские астронавты на МКС не смогли выйти в открытый космос из-за угрозы от находящегося поблизости российского космического мусора. Двое астронавтов планировали выйти в открытый космос из американского шлюза МКС, чтобы смонтировать новый блок солнечных батарей.

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