Микрофон аппарата смог записать звуки в кратере Езеро.

Марсоход Perseverance американского космического агентства NASA продолжает делиться с Землей данными. Аппарат записал звуки с поверхности планеты и записал панорамное видео.

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Новые данные с марсохода доступны на сайте NASA. Накануне в агентстве провели пресс-конференцию, на которой рассказали о первых успехах миссии и ответили на вопросы.

Отмечается, что микрофон аппарата смог записать звуки в кратере Езеро 20 февраля. На записи слышен шум, который издает сам марсоход – это монотонное жужжание. Но исследователи очистили запись и уловили несколько секунд «марсианского бриза».

Perseverance также снял широкоформатное панорамное видео с поверхности Марса в высоком разрешении.

Марсоход NASA Perseverance: что известно

19 февраля NASA посадило марсоход Perseverance на поверхность Марса.

После успешного приземления марсоход приступил к выполнению научной программы по исследованию ландшафта Марса, оценке его природных ресурсов и рисков для следующих миссий. Эта программа продлится 2 года, хотя ученые надеются продлить ее срок.

Аппарат Perseverance оснащен научными инструментами, камерами для съемки и микрофонами для записи звука, вертолетным дроном и автономной навигационной системой, что позволяет передвигаться по сложному рельефу местности.

В NASA заявляют, что миссия Perseverance является решающим и поворотным моментом в исследовании Красной планеты. Марсоход доставит на Землю наиболее значимые образцы Марса для организации будущих миссий.

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Автор: Дмитрий Захаров