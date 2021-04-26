Телескоп Hubble сфотографировал потрясающе красивую туманность под названием "Ожерелье".
Снимок был опубликован на сайте обсерватории.
По данным ученых, эта туманность находится в созвездии Стрельца на расстоянии 15 тысяч световых лет от нас.
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Туманность Ожерелье - также известная под менее гламурным названием PN G054.2-03.4 - образовалась парой близко вращающихся звезд, похожих на Солнце. Примерно 10000 лет назад одна из стареющих звезд расширилась и поглотила своего меньшего спутника, создав то, что астрономы называют "общей оболочкой". Меньшая звезда продолжала вращаться внутри своего более крупного компаньона, разбрасывая все на своем пути. Это ускользающее кольцо из обломков и сформировало туманность "Ожерелье".
Пара звезд, которые создали туманность Ожерелье, остаются настолько близко друг к другу - разделенные всего несколькими миллионами километров - что выглядят как одна яркая точка в центре снимка. Несмотря на близкое расстояние, звезды все еще неистово кружатся друг вокруг друга, завершая свой оборот по орбите всего за сутки.
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