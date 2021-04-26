Эта сказочно красивая туманность находится в созвездии Стрельца на расстоянии 15 тысяч световых лет от нас.

Телескоп Hubble сфотографировал потрясающе красивую туманность под названием "Ожерелье".

Снимок был опубликован на сайте обсерватории.

По данным ученых, эта туманность находится в созвездии Стрельца на расстоянии 15 тысяч световых лет от нас.

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Туманность Ожерелье - также известная под менее гламурным названием PN G054.2-03.4 - образовалась парой близко вращающихся звезд, похожих на Солнце. Примерно 10000 лет назад одна из стареющих звезд расширилась и поглотила своего меньшего спутника, создав то, что астрономы называют "общей оболочкой". Меньшая звезда продолжала вращаться внутри своего более крупного компаньона, разбрасывая все на своем пути. Это ускользающее кольцо из обломков и сформировало туманность "Ожерелье".

Пара звезд, которые создали туманность Ожерелье, остаются настолько близко друг к другу - разделенные всего несколькими миллионами километров - что выглядят как одна яркая точка в центре снимка. Несмотря на близкое расстояние, звезды все еще неистово кружатся друг вокруг друга, завершая свой оборот по орбите всего за сутки.

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Автор: Екатерина Лиманская