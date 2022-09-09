Команда исследователей охладила атомы иттербия примерно до миллиардной доли градуса выше абсолютного нуля.

Группа ученых в Университете Киото создала самую холодную материю во Вселенной. Она в три миллиарда раз холоднее межзвездного пространства.

Об этом сообщает Space.

Для эксперимента ученые использовали фермионы, которыми физики называют любые частицы в составе материи. Они охладили атомы иттербия примерно до миллиардной доли градуса выше абсолютного нуля, гипотетической температуры, при которой движение атомов прекратилось бы.

Видео дня

Для охлаждения использовались лазеры. Проведенный эксперимент моделирует модель квантовой физики, впервые предложенную в 1963 году физиком-теоретиком Джоном Хаббардом. Она позволяет атомам демонстрировать такие необычные квантовые свойства как сверхпроводимость.

Отмечается, что межзвездное пространство никогда не бывает настолько холодным, поскольку равномерно заполнено реликтовым излучением. По мнению ученых, созданная материя холоднее даже туманности Бумеранг, которая является самой холодной известной области космоса. Там температура всего на один градус выше абсолютного нуля.

Как ранее сообщал УНИАН, Большой адронный коллайдер обнаружил доказательства существования трех невиданных ранее частиц.

Вас также могут заинтересовать новости: