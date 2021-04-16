По данным следствия, обвиняемый специализировался на модификации и шифровании вредоносного программного обеспечения типа вирусы-шифровальщики (Ransomware), которое в дальнейшем продавал хакерским группировкам.

В Украине будут судить хакера за создание и сбыт вирусов-шифровальщиков для атак на финансовые учреждения европейских стран.

Читайте такжеApple усилила защиту от взлома смартфоновОб этом сообщает пресс-служба офиса генерального прокурора.

По данным следствия, обвиняемый специализировался на модификации и шифровании вредоносного программного обеспечения типа вирусы-шифровальщики (Ransomware), которое в дальнейшем сбывал хакерским группировкам для совершения противоправной деятельности. Этот тип вредоносной программы, с использованием которой хакеры заражают компьютеры пострадавших, дает возможность удаленно зашифровать информацию и в дальнейшем требовать выкуп за якобы разблокировку доступа к зашифрованным данным.

«Хакерские атаки были направлены на финансовые учреждения европейских стран», - говорится в сообщении.

По результатам проведения компьютерно-технических экспертиз у обвиняемого было обнаружено сотни различных вредных программных продуктов, которые модифицировались и криптовались, что позволяло «обходить» современные антивирусные программы.

В суд направлено обвинительное заключение в отношении подозреваемого по факту создания и сбыта вредных программных средств (ч. 1 ст. 361-1 УК Украины).

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Автор: Тамара Отовская