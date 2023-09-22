От удара больше всего пострадают восточная часть Южной Америки, Атлантический океан, западная часть Европы, а также большая часть Африки.

На Солнце в активном регионе произошла мощная вспышка - Земля оказалась под ударом. Об этом сообщает The Watchers.

Как сообщается, мощная солнечная вспышка класса M8,7 вспыхнула 21 сентября. Событие началось в 12:42 UTC (15:42 по Киеву - УНИАН) и закончилось в 13:02 UTC (16:02 по Киеву). Это уже вторая солнечная вспышка класса M8 за последние два дня.

По данным издания, выброса корональной массы не произошло, однако удар направлен в сторону Земли. Наиболее сильным он будет в восточной части Южной Америки, Атлантическом океане, на западе Европы и в большей части Африки.

Видео дня

Как сообщается, в регионе, где произошла вспышка, еще достаточно энергии. Поэтому в ближайшие дни не исключены новые солнечные извержения, направленные на нашу планету.

Напомним, 20 сентября на Солнце зафиксировали мощную вспышку класса M8,2. Ожидается, что скользящий удар накроет нашу планету в конце 23 сентября - начале 24 сентября.

По прогнозам, солнечная активность будет на умеренном уровне в течение следующих трех дней с вероятностью 55% солнечных вспышек М-класса и 5% вероятностью солнечных вспышек X-класса.

Что такое солнечные вспышки и чем они опасны

Солнечные вспышки - это внезапные и кратковременные выбросы энергии и излучения из солнечной короны. Солнечные вспышки могут иметь разную мощность и классифицируются по их излучению на шкале классов M и X, где X-класс обозначает самые мощные вспышки.

Солнечные вспышки могут быть опасными и влиять на земную атмосферу и технологии, а также вызывать магнитные бури.

Вас также могут заинтересовать новости: