На Солнце в активном регионе произошла мощная вспышка - Земля оказалась под ударом. Об этом сообщает The Watchers.
Как сообщается, мощная солнечная вспышка класса M8,7 вспыхнула 21 сентября. Событие началось в 12:42 UTC (15:42 по Киеву - УНИАН) и закончилось в 13:02 UTC (16:02 по Киеву). Это уже вторая солнечная вспышка класса M8 за последние два дня.
По данным издания, выброса корональной массы не произошло, однако удар направлен в сторону Земли. Наиболее сильным он будет в восточной части Южной Америки, Атлантическом океане, на западе Европы и в большей части Африки.
Как сообщается, в регионе, где произошла вспышка, еще достаточно энергии. Поэтому в ближайшие дни не исключены новые солнечные извержения, направленные на нашу планету.
Напомним, 20 сентября на Солнце зафиксировали мощную вспышку класса M8,2. Ожидается, что скользящий удар накроет нашу планету в конце 23 сентября - начале 24 сентября.
По прогнозам, солнечная активность будет на умеренном уровне в течение следующих трех дней с вероятностью 55% солнечных вспышек М-класса и 5% вероятностью солнечных вспышек X-класса.
Что такое солнечные вспышки и чем они опасны
Солнечные вспышки - это внезапные и кратковременные выбросы энергии и излучения из солнечной короны. Солнечные вспышки могут иметь разную мощность и классифицируются по их излучению на шкале классов M и X, где X-класс обозначает самые мощные вспышки.
Солнечные вспышки могут быть опасными и влиять на земную атмосферу и технологии, а также вызывать магнитные бури.