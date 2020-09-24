Разработчикам расширений придется искать альтернативные способы монетизировать их.

Интернет-гигант Google решил полностью прекратить поддержку платных расширений в официальном онлайн-магазине Chrome Web Store.

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Как сообщает ITC, публикация обновлений любых платных расширений для Chrome уже была временно запрещена в марте из-за всплеска числа эпизодов мошенничества. Теперь платные расширения вовсе уберут из магазина. Разработчикам расширений придется искать альтернативные способы монетизировать их.

Временный запрет на публикацию в Chrome Web Store новых платных расширений с 21 сентября стал постоянным. Google также опубликовала график выведения платных расширений из магазина Chrome.

Так, с 1 декабря 2020 года исчезнет поддержка бесплатных пробных предложений, а с 1 февраля 2021 года абсолютно все платные расширения Chrome больше не смогут принимать платежи через Chrome Web Store. Google также отключит инструмент лицензирования.

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Автор: Дмитрий Захаров