Соцсеть Facebook ограничит пользователям в Австралии возможность делиться новостным контентом и смотреть его.
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Это связано с новым австралийским законопроектом, который в случае принятия обяжет Facebook, Google и другие онлайн-платформы платить СМИ за их контент.
В Facebook настаивают, что подобное законодательство неправильно трактует отношения между соцсетью и издателями, которые используют ее для обмена новостным контентом.
«Это поставило нас перед суровым выбором: попытаться соблюдать закон, игнорирующий реалии этих отношений, или прекратить разрешать использование новостного контента на наших сервисах в Австралии. С тяжелым сердцем выбираем последнее», - говорится в заявлении.
Согласно новым ограничениям, австралийские издатели новостей не могут публиковать какой-либо контент в Facebook. При этом им будут по-прежнему доступны прочие инструменты соцсети, такие как CrowdTangle.
На австралийские новостные издатели могут свободно публиковать контент в Facebook, но пользователям в Австралии он будет недоступен.
Австралийские пользователи не смогут смотреть в Facebook какой-либо новостной контент или делиться им.
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