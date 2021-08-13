Компания собирается продлить режим удаленной работы по крайней мере до января 2022 года.

Facebook отложит возвращение американских сотрудников в их офисы до января 2022 года из-за опасений по поводу варианта коронавируса "Дельта".

"Данные, а не даты - вот что движет нашим подходом к возвращению в офис. Учитывая последние данные, показывающие рост количества случаев COVID из-за варианта "Дельта", нашим командам в США разрешено не возвращаться в офис до января 2022 года. Мы ожидаем, что также будет в некоторых странах за пределами США", - цитирует заявление компании NBC News.

Работа в офисах Facebook

Ранее Facebook собирался вернуть сотрудников в офисы уже в октябре 2021-го. При этом работники компании должны были пройти обязательную вакцинацию.

Читайте такжеЦукерберг пообещал пользователям Instagram и Facebook миллиард долларовТаким образом Facebook стал одной из последних крупных технологических компаний, отложивших свои планы по возвращению в офисы до следующего года. Amazon объявил об аналогичном плане для корпоративных сотрудников на прошлой неделе. В прошлом месяце о том, что сотрудники не вернутся в офисы до 2 февраля, сообщила компания Lyft.

Ранее основатель Facebook Марк Цукерберг говорил, что локдаун дал понять работодателям: у них нет причин привязывать наемных работников к офисам. Предприниматель предположил, что в будущем люди будут "ходить" на работу с помощью VR и AR-технологий.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Катерина Комолова