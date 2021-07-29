В то же время, в компании предупреждают о замедлении показателей уже в третьем квартале.

Facebook заявил о том, что по итогам второго квартала 2021 года его квартальная выручка показала рекордный рост с 2016 года.

Об этом сообщает CNBC.

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Квартальная выручка выросла на 56% и достигла $29,07 млрд.

В то же время, в компании предупреждают о замедлении показателей уже в третьем квартале.

Акции Facebook подешевели на 5%.

В компании отметили, что средняя стоимость рекламы выросла на 47%, а количество показываемых объявлений на 6%.

Facebook в Украине:

С января по июль 2021 года количество пользователей Facebook сократилось во всех областных центрах Украины.

Какую аудиторию потерял Facebook:

Киев - 3,17%;

Черкассы - 25,22%;

Днепропетровская область - 6%.

Автор: Елена Коваленко