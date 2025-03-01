Биолог рассказал, как одно перо изменило представление человечества об эволюции существ

Ученые сперва сомневались в том, принадлежало ли это перо птице или рептилии.

Когда в 1859 году натуралист Чарльз Дарвин опубликовал книгу "Происхождение видов", в которой было сказано, что виды существ являются не измененными творениями, а продуктами постепенного изменения, эти слова были восприняты многими людьми враждебно. Тем не менее уже спустя год было найдено перо, которое подтвердило его теорию и позволило ей получить широкое признание.

Об этом рассказал эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Трэверс в своей колонке для издания Forbes.

Он поделился, что в 1860 году в известняковых карьерах близ Зольнхофена в Германии было найдено перо, которое доказало, что в процессе эволюции появляются переходные формы существ, которые имеют черты как предковых, так и производных видов.

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Трэверс добавил, что немецкий палеонтолог Герман фон Мейер описал перо в 1861 году, назвав вид Archaeopteryx lithographica. Асимметрия пера позволила предположить, что это летное перо, возможно, принадлежащее древней птице.

Биолог отметил, что ученые сомневались в том, принадлежало ли это перо птице или рептилии. В то время в научной среде границы между этими видами были резко очерчены, но идея переходного существа размывала их.

Немного позже фон Мейер узнал о гораздо более полной окаменелости - скелете, который сохранился в том же известняке Зольнхофена. Он известен как "лондонский экземпляр" и был приобретен Британским музеем в 1861 году за 700 фунтов стерлингов, что составляет около 126 000 долларов в наши дни.

Биолог подчеркнул, что вид Archaeopteryx lithographica был уникален тем, что он обладал перьями, хоботком и крыльями, напоминающими современных птиц. В то же время у этого вида были длинный костяной хвост, зубы и когти на крыльях, что обычно встречается у рептилий.

Трэверс рассказал, что более десяти лет спустя недалеко от Эйхштетта в Германия был найден "берлинский экземпляр". Это более полная окаменелость Archaeopteryx lithographica, которая включала в себя неповрежденный череп и прекрасно сохранившееся оперение.

Этот экземпляр прояснил многое об анатомии и образе жизни вида. Его перья подтвердили способность к полету. Ученые подтвердили, что это существо действительно является переходным видом.

Другие исследования ученых

Ранее палеонтологи обнаружили окаменелость гигантской белки-летяги возрастом 5 миллионов лет в неожиданном месте. Окаменелости уже "нарисовали" экспертам картину того, как выглядела земля более четырех миллионов лет назад.

Кроме того, ученые нашли замороженного червя, который ожил после 46 тысяч лет "спячки". По словам исследователей, большую часть своего существования червь провел в подвешенном состоянии.

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