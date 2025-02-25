Окаменелости уже нарисовали экспертам картину того, как выглядела земля более четырех миллионов лет назад.

Международная группа исследователей обнаружила первую окаменелость гигантской летяги, когда-либо найденную в недавно открытом очаге существ из древнего прошлого в регионе Аппалачи.

Как отмечает Interesting Engineering, летяга размером с крупную домашнюю кошку имеет тесные родственные связи с кузенами, все еще живущими в Японии, Китае и Индонезии. Эта редкая порода, намного крупнее Miopetauristas, которые все еще существуют сегодня, содержит бесценную информацию о том, как эти животные мигрировали в эту часть света во время последнего ледникового периода.

В опубликованном исследовании в журнале Journal of Mammalian Evolution авторы объяснили, что белки Miopetaurista были найдены только в Евразии, хотя некоторые сообщения появились во Флориде.

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Важно, что участок ископаемых меняет все, что эксперты знали о древних лесах Аппалачей, которые когда-то окружали древнее озеро, теперь переполненное доисторическими окаменелостями, которым более четырех миллионов лет.

Окаменелости уже нарисовали экспертам картину того, как выглядела эта земля более четырех миллионов лет назад. Ученый Джошуа Сэмюэлс описал яркую картину того, как эти гигантские белки когда-то скользили по носорогам и мастодонтам, которые жили в этих лесах еще пять миллионов лет назад.

Отмечается, что когда исследователи обнаружили этого странно выглядящего "воздушного змея, парящего между деревьями", они поняли, что это не обычная белка, но ничего похожего на нее никогда раньше не видели в Соединенных Штатах.

Исследователи считают, что некоторые из них появились во Флориде, поэтому, изучив сходство между образцами, они смогли подтвердить невозможное: когда-то здесь среди красных панд жила Miopetaurista.

"Это животное считало Азию своим домом. Однако миллионы лет назад ледниковый период соединил ранее разделенные континенты. Имея это в виду, исследователи надеялись, что найдут здесь одну из них, учитывая других животных, которые появились из остатков времени. Эта белка, размером с кошку, появлялась по всей Евразии", - сказано в материале.

Интересно, что ископаемые останки из Аппалачей помогли исследователям ответить на вопрос о том, когда эти гигантские летяги наконец пересекли Берингов перешеек с другими млекопитающими 5 миллионов лет назад. Это был участок суши, который соединял Азию и Северную Америку (Аляску).

К тому времени, как они прибыли в Теннесси, температура на Земле значительно повысилась: мир был даже теплее, чем сейчас. Это позволило им украсить континент. Однако она не пережила, как и многие другие животные, последующие ледниковые периоды, которые привели к их вымиранию. Исследователи заключили:

"Последние американские Miopetaurista жили миллионы лет после того, как все евразийские виды этого рода исчезли, то есть в то время они были "живыми ископаемыми".

Новости археологии

Палеонтологи открыли новый вид хищника размером с леопарда, который мог обитать в лесах Египта около 30 миллионов лет назад. Его назвали Bastetodon в честь кошачьей головы древнеегипетской богини Бастет и места, где был найден его череп.

Отмечается, что череп Bastetodon syrtos нашли палеонтологи Хешам Саллам и его коллеги на территории современной пустыни недалеко от города Эль-Файюм в Египте.

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