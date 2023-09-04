TOI-332b имеет огромную плотность – 9,6 грамма на кубический сантиметр.

Ученые открыли новую экзопланету, получившую название TOI-332b. Физические свойства этой планеты и расстояние между ней и ее звездой поразили астрономов – то, как она устроена, сложно объяснить с помощью современной теории формирования планет.

Как пишет ScienceAlert, на сегодняшний день человечество обнаружило и подтвердило более 5500 экзопланет (это внесолнечные планеты, и миры за пределами Солнечной системы). В то же время в Млечном Пути было обнаружено очень мало экзопланет, которые были бы похожи на TOI-332b, и открытие последней может помочь ученым лучше понять, как формируются планеты.

Масса этой экзопланеты достигает 57,2 массы Земли, тогда как масса Нептуна составляет 17,15 массы Земли. Это означает, что TOI-332b имеет огромную плотность – 9,6 грамма на кубический сантиметр, что делает ее одной из самых плотных экзопланет когда-либо найденных. TOI-332b плотнее железа и многих других планет. Для сравнения – плотность Нептун составляет 1,64 грамма на кубический сантиметр, а Земли – 5,51 грамма.

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Моделирование, сделанное учеными, показывает, что эта экзопланета имеет огромное плотное железное ядро со скалистой мантией и слишком тонкой атмосферой из водорода и гелия. Однако для планет с ядром такого размера, как у TOI-332b, характерна большая, густая, протяженная атмосфера (подобная атмосфере Юпитера). Поэтому теперь ученые пытаются понять, куда же делась атмосфера TOI-332b. Одна из версий, которую рассматривают, заключается в том, что большая часть атмосферы TOI-332b была разрушена гигантским ударом по другому объекту размером с планету. Но это не единственная версия. Ученые также предполагают, что TOI-332b никогда не обрастала атмосферой.

"Эта необычная планета заставляет нас проверить то, что мы теперь понимаем о формировании планет; как такое гигантское ядро существует без газовой оболочки, остается вопросом без ответа. Необходимы дальнейшие наблюдения, чтобы потенциально разделить историю формирования и текущие характеристики TOI-332b", - отмечают исследователи.

Экзопланеты - новости об уникальных небесных телах

Ранее астрономы нашли самую горячую среди известных на сегодня экзопланет.

Также астрономы нашли экзопланету, которая почти на 50 процентов больше нашего Юпитера, но она настолько легкая и рыхлая, что ее общую плотность можно сравнить с плотностью сахарной ваты.

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