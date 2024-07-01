Пластиковые бутылки и так считались не самым лучшим изобретением человечества, но новое открытие значительно ухудшит его репутацию.

Бытовые вещи могут представлять большую опасность не только для окружающей среды, но и непосредственно для вашего здоровья. Новое исследование, результаты которого обнародованы на портале ScienceDirect, показало, что пластиковые бутылки для напитков оказались значительно опаснее, чем считалось ранее.

Исследователи из Лаборатории загрязнения окружающей среды и здоровья при Университете Цзинань (Китай) сосредоточили свое внимание на проблеме выделения летучих органических соединений (ЛОС) вследствие прямого воздействия солнечного света на пластиковую тару. Ученые проанализировали процесс выделения ЛОС из шести типов пластиковых бутылок для воды, подвергнутых ультрафиолетовому А-излучению и солнечному свету.

Результаты показали, что все испытуемые бутылки выделяют сложную смесь алканов, алкенов, спиртов, альдегидов и кислот со значительными вариациями состава и концентрации ЛОС в бутылках. В частности, были обнаружены высокотоксичные ЛОС, включая канцерогены, такие как н-гексадекан, что свидетельствует о серьезных рисках для здоровья. В условиях длительного воздействия этих ЛОС может существовать растущий кумулятивный риск.

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"Наши выводы предоставляют убедительные доказательства того, что пластиковые бутылки под воздействием солнечного света могут выделять токсичные соединения, которые представляют риск для здоровья. Потребители должны знать об этих рисках, особенно в средах, где бутилированная вода подвергается воздействию солнечного света в течение длительного времени", - подчеркнули авторы исследования.

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