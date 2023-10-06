Когда-то гора Монблан имела высоту 4810 метров, но сейчас уже заметно меньше.

Самая высокая вершина Западной Европы, гора Монблан, за последние два года потеряла в высоте более двух метров. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного французскими учеными, сообщает Reuters.

Команда экспертов, проводящих измерения горы каждые два года, сообщила на пресс-конференции в четверг, что сейчас высота горы составляет 4805,59 метров. Во время предыдущего измерения в сентябре 2021 года высота составляла 4807,81 метра.

Ученые отмечают, что специалистам в области климатологии и гляциологии (наука о ледниках) еще предстоит изучить полученные данные, чтобы объяснить это явление. "Измерения проводятся на живом пике. Учитывая изменение климата, мониторинг изменений позволит лучше понять влияние", - сказал гляциолог Люк Моро.

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Reuters отмечает, что официальная высота Монблана снижается уже более десяти лет. В 2007 году показания составили 4810,90 метра. Предположительно, это связано именно с изменением климата, ведь вершина Монблана покрыта толстым слоем льда.

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Как писал УНИАН, из-за глобального потепления в Альпах постепенно исчезают ледники, существовавшие десятки тысяч лет. Из-за этого на свет время от времени появляются артефакты былых времен, некогда погребенные в снегах. Так, этим летом в Альпах нашли останки альпиниста, исчезнувший несколько десятков лет назад.

Также мы рассказывали, что во Франции навсегда прекратил работу когда-то популярный горнолыжный курорт. Все из-за глобального потепления: в последние годы снега было так мало, что курорт работал всего месяц-полтора в год.

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