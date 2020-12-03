Организаторы торгов называют тигра лучшим экспонатом.

Скелета редкого саблезубого тигра, бродившего севером США около 37 миллионов лет назад, выставили на аукцион в Швейцарии.

Об этом сообщает Reuters.

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Аукционный дом Piguet хочет за лот около 65-90 тысяч долларов.

Останки гоплофонеуса нашли в Южной Дакоте весом 160 кг, который охотился на лошадей и небольших носорогов. Кости из древней эпохи сохранились в почти идеальном состоянии – на 90%.

Организаторы торгов называют тигра лучшим экспонатом и надеются выручить за него неплохие деньги.

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Автор: УНИАН