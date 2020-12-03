Скелета редкого саблезубого тигра, бродившего севером США около 37 миллионов лет назад, выставили на аукцион в Швейцарии.
Об этом сообщает Reuters.
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Аукционный дом Piguet хочет за лот около 65-90 тысяч долларов.
Останки гоплофонеуса нашли в Южной Дакоте весом 160 кг, который охотился на лошадей и небольших носорогов. Кости из древней эпохи сохранились в почти идеальном состоянии – на 90%.
Организаторы торгов называют тигра лучшим экспонатом и надеются выручить за него неплохие деньги.
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