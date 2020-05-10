Как уберечь маму: эксперты рассказали о любимых уловках интернет-мошенников на День матери

Преступники создают фейковые интернет магазины и аккаунты на сервисах для знакомств.

Интернет-магазины накануне Дня матери традиционно готовят специальные акции и скидки. К несчастью, праздничный период также открывает новые способы наживы для киберпреступников.

Эксперты по кибербезопасности компании ESET рассказали о распространенных способах сетевого мошенничества на День матери.

Читайте такжеВсемирный день паролей: 5 распространенных ошибок при создании комбинации для входа

Мошеннические объявления

Накануне и вовремя праздников в сети появляется множество объявлений с мошенническими предложениями. Как правило, распространяются они через социальные медиа и программы для обмена сообщениями с помощью взломанных аккаунтов. Нажатие на такую поддельную рекламу переадресует пользователя на мошеннический веб-сайт, который, вероятно, будет рекламировать фальшивые или несуществующие продукты.

В худшем случае результатом такого мошенничества в сети Интернет может стать проникновения на устройство вредоносного ПО, которое может похищать конфиденциальные данные или блокировать устройство с требованием выкупа. Мошенники, как правило, невнимательны к деталям, поэтому пользователям рекомендуют обращать внимание на далекие от реальности цены, грамматические ошибки или подозрительные опросы.

Поддельные интернет-магазины

Киберпреступники пытаются использовать все доступные способы для введения в заблуждение своих потенциальных жертв. Поддельные сайты для покупок идеально подходят для их целей мошенничества.

Довольно часто такие фальшивые ресурсы могут выглядеть как авторитетные онлайн-магазины, которые запустили отдельный сайт для определенной рекламной акции. День матери, который отмечается по всему миру, тоже может стать поводом для распространения такого вида мошенничества в сети.

Фейковые сайты могут рекламировать подарки, особенно ориентированные на матерей, и предлагать нереальные скидки для убеждения потенциальных жертв нажать кнопку «купить».

С помощью подобных инструментов банковские данные жертвы попасть в руки киберпреступников, что сулит кражу денег со счета.

Во время покупок онлайн пользователям обязательно следует проявить осторожность и сначала проверить магазин должным образом, в частности, поискать рекомендации, информацию о периоде существования сайта и, возможно, даже попытаться связаться со службой поддержки.

Подарочные карты и купоны

Еще одним популярным видом мошенничества в сети Интернет является использование фальшивых подарочных карт и купонов. После нажатия на такой поддельный купон на устройство может загрузиться инсталлятор вредоносного программного обеспечения, например, банковского трояна или даже программы для считывания нажатий клавиатуры. Также злоумышленники могут рассылать купон всему списку контактов жертвы, увеличивая свои шансы заразить большое количество устройств. Например, недавно специалисты ESET обнаружили банковский троян, который использовал фальшивые купоны для скидки в McDonald's для проникновение на устройства жертв.

Поэтому в случае получения такого купона или подарочной карты рекомендуют убедиться, что они были распространены через официальные каналы компании, например, официальное приложение.

Аферы в приложениях для знакомств

На фоне пандемии COVID-19 популярность программ и веб-сайтов для знакомств выросла, что также привлекает внимание преступников. Согласно отчету ФБР об Интернет-преступности за 2019, мошенничество в этой сфере является одним из самых прибыльных для злоумышленников.

Поэтому после знакомства в сети Интернет лучше проверить фотографию нового знакомого с помощью функции поиска изображений Google, а также обращать внимание на попытки мошенника перейти на другую платформу общения (с целью избежания проверки на подозрительное поведение в приложении).

Таким образом во время поиска максимально выгодных предложений стоит быть внимательными и тщательно проверять любую информацию, которая выглядит слишком привлекательной, чтобы быть правдой. В частности, следует тщательно читать сообщения с такими предложениями и искать несоответствия, а также проверять достоверность предложений через официальные веб-сайты или рассматривать возможность приобретения непосредственно у поставщика.

Напомним, сегодня в Украине отмечается День матери.