День матери: поздравления в стихах, картинках и открытках
День матери Украина традиционно отмечает во второе воскресенье мая. Происходит это согласно Указу президента Украины от 10 мая 1999 года №489/99. День матери в Украине в 2020 году приходится на воскресенье, 10 мая.
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Поздравления с Днем матери в стихах
Тебя, родная мамочка, сегодня поздравляю,
В день Матери счастья желаю.
За ночи, что недосыпала,
Со мной намаялась, устала…
Тебе, родная, благодарна я,
Молюсь я каждый вечер за тебя,
Чтоб ты была здоровой и красивой,
И главное, по-настоящему счастливой.
Ты у меня одна такая,
Самая милая и дорогая,
Нет лучше женщины на свете,
В тебе таится мудрость, добродетель.
Примером стала для меня,
Растила ты меня любя,
Горжусь тобою ежедневно я,
С днем Матери, родная, тебя!
Мама родная, любимая, милая,
Солнце нас греющее, незлобивое,
Мама – наш ангел хранитель земной,
Мама – наш вечный домашний герой!
Мама, здоровья тебе я желаю,
Счастья, внимания, общения, родная,
Верных и благородных друзей,
И чтоб в достатке жилось веселей!
Ты так нежна и так любима.
Ты так прекрасна, что нет сил.
Мамуля, как же ты красива!
Ты ярче тысячи светил!
Позволь поздравить тебя, мама,
И пожелать тебе добра,
Чтоб никогда не знать обмана,
Чтоб не сгореть от чувств дотла.
Пусть будет все, но только в меру.
Так, чтоб могла ты наслаждаться,
Храня в добро святую веру,
Что помогает возрождаться.
Я так хочу, чтоб мама улыбалась,
Чтоб в жизни не грустила никогда,
Чтобы всегда тебе все удавалось,
Чтоб не узнала ты, что есть беда.
В день матери, любимая, желаю,
Чтоб ты осталась навсегда такой!
Тебе я эти строки посвящаю –
Прекрасной маме, нежной и родной!
Поздравления с Днем матери в прозе
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Сегодня хороший денек и я хочу тебя поздравить с днем матери! Мама, ты для меня как лучик солнышка – светишь мне всегда и поддерживаешь в трудные минуты. Хочу пожелать тебе чистого неба, яркого солнца, счастья, а главное будь здорова!
***
Все, что есть во мне прекрасного и светлого, — это все благодаря тебе, мама! Ты всегда вдохновляла и воодушевляла меня своей добротой, терпением, оптимизмом и верой в меня. Всех слов благодарности будет слишком мало, чтобы объяснить, как я ценю все, что ты для меня сделала. С Днем матери, родная. Я люблю тебя!
***
Мама – особенный человек, ведь она самая добрая, красивая и заботливая… Сегодня в День матери я спешу поздравить тебя и пожелать счастья… Пусть оно, твое счастье, греет тебя каждый день и оберегает от невзгод, пусть оно радует тебя исполнением желаний и помогает жить долго и счастливо!