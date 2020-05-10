День матери: поздравления в стихах, картинках и открытках

В этом году День матери отмечается в воскресенье, 10 мая.

День матери Украина традиционно отмечает во второе воскресенье мая. Происходит это согласно Указу президента Украины от 10 мая 1999 года №489/99. День матери в Украине в 2020 году приходится на воскресенье, 10 мая.

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Поздравления с Днем матери в стихах

Тебя, родная мамочка, сегодня поздравляю,

В день Матери счастья желаю.

За ночи, что недосыпала,

Со мной намаялась, устала…

Тебе, родная, благодарна я,

Молюсь я каждый вечер за тебя,

Чтоб ты была здоровой и красивой,

И главное, по-настоящему счастливой.

Ты у меня одна такая,

Самая милая и дорогая,

Нет лучше женщины на свете,

В тебе таится мудрость, добродетель.

Примером стала для меня,

Растила ты меня любя,

Горжусь тобою ежедневно я,

С днем Матери, родная, тебя!

Мама родная, любимая, милая,

Солнце нас греющее, незлобивое,

Мама – наш ангел хранитель земной,

Мама – наш вечный домашний герой!

Мама, здоровья тебе я желаю,

Счастья, внимания, общения, родная,

Верных и благородных друзей,

И чтоб в достатке жилось веселей!

Ты так нежна и так любима.

Ты так прекрасна, что нет сил.

Мамуля, как же ты красива!

Ты ярче тысячи светил!

Позволь поздравить тебя, мама,

И пожелать тебе добра,

Чтоб никогда не знать обмана,

Чтоб не сгореть от чувств дотла.

Пусть будет все, но только в меру.

Так, чтоб могла ты наслаждаться,

Храня в добро святую веру,

Что помогает возрождаться.

Я так хочу, чтоб мама улыбалась,

Чтоб в жизни не грустила никогда,

Чтобы всегда тебе все удавалось,

Чтоб не узнала ты, что есть беда.

В день матери, любимая, желаю,

Чтоб ты осталась навсегда такой!

Тебе я эти строки посвящаю –

Прекрасной маме, нежной и родной!

Поздравления с Днем матери в прозе

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Сегодня хороший денек и я хочу тебя поздравить с днем матери! Мама, ты для меня как лучик солнышка – светишь мне всегда и поддерживаешь в трудные минуты. Хочу пожелать тебе чистого неба, яркого солнца, счастья, а главное будь здорова!

***

Все, что есть во мне прекрасного и светлого, — это все благодаря тебе, мама! Ты всегда вдохновляла и воодушевляла меня своей добротой, терпением, оптимизмом и верой в меня. Всех слов благодарности будет слишком мало, чтобы объяснить, как я ценю все, что ты для меня сделала. С Днем матери, родная. Я люблю тебя!

***

Мама – особенный человек, ведь она самая добрая, красивая и заботливая… Сегодня в День матери я спешу поздравить тебя и пожелать счастья… Пусть оно, твое счастье, греет тебя каждый день и оберегает от невзгод, пусть оно радует тебя исполнением желаний и помогает жить долго и счастливо!