В период с 30 декабря по 5 января подразделение заблокировало 76 тыс. 328 кибератак, что на 32% больше, чем неделей ранее.

Специализированное структурное подразделение по реагированию на киберинциденты Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины CERT-UA (Computer Emergency Response Team of Ukraine) в период с 30 декабря по 5 января заблокировало 76 тыс. 328 кибератак, что на 32% больше, чем неделей ранее.

Читайте такжеПользователи начали чаще читать украинскую Википедию: за год посещаемость выросла на 21%Об этом сообщила пресс-служба Госспецсвязи на своем сайте.

Отмечается, что около 99% атак – сетевые атаки прикладного типа.

Также были зафиксированы и заблокированы 16 DDoS-атак (хакерская атака на вычислительную систему с целью довести её до отказа) на государственные органы власти, в частности, на информационные ресурсы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Госсспецсвязи.

Кроме того, служба зафиксировала 3 тыс. 133 киберинцидента, что на 5% больше, чем неделей ранее.

Основное количество инцидентов касается негосударственного сектора и распространения вредоносного программного обеспечения (99% от общего количества).

Отмечается, что за этот период Госспецсвязи зафиксировала 5 млн 55 тыс. 47 подозрительных киберсобытий, что на 17% больше, чем неделей ранее.

Большинство событий касаются попыток кражи информации (38% от общего количества), сетевого сканирования (27%), попыток получение прав пользователя (13%) и попыток получения прав администратора (12%).

Кибератаки в Украине

Госспецсвязи в период с 23 по 29 декабря заблокировала 51 тыс. 630 кибератак, что на 4% больше, чем неделей ранее.

Согласно информации СБУ, около 52% зафиксированных в 2020 году кибератак были направлены на объекты сектора безопасности и обороны. Еще 21% кибератак были направлены на органы государственной власти, 10% - на компании-разработчики программного обеспечения, 6% - на объекты энергетики, 6% - на объекты военно-промышленного комплексы и 3% - на телеком-компании.

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Автор: Павел Степанец