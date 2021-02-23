Эксперты отмечают, что пользователи платформы должны учитывать, что все их разговоры могут записываться.

Социальная сеть для голосового общения Clubhouse сообщила об утечке разговоров пользователей.

Один из пользователей создал свой сайт, на который транслировал беседы из нескольких комнат социальной сети, сообщает Bloomberg.

В Clubhouse заверили, что заблокировали этого пользователя, а добавили, что принимают дополнительные меры, чтобы избежать повторных хакерских атак.

При этом эксперты отмечают, что создатели приложения не могут гарантировать, что в будущем им удастся избежать утечек данных.

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По словам директора компании по кибербезопасности Stanford Internet Observatory Алекса Стамоса, хакеры для взлома соцсети построили свою систему на основе алгоритма JavaScript, который использовался для создания приложения Clubhouse. По сути, злоумышленники фальсифицировали сервис, отметил Стамос. Таким образом, неизвестный пользователь придумал способ удаленно поделиться со всем миром своим логином от соцсети, добавил гендиректор австралийской компании Internet 2.0 Роберт Поттер.

Специалисты из Стэнфордской интернет-обсерватории заявили, что пользователи платформы должны учитывать, что все их разговоры могут записываться.

Отмечается, что в настоящее время Clubhouse сотрудничает с китайским стартапом Agora Inc. Через Agora проходит, в том числе обработка потоков данных и звука.

Алекс Стамос отмечает, что сотрудничество двух компаний "вызывает серьезные опасения по поводу конфиденциальности, особенно это касается китайских граждан и диссидентов, считающих, что их разговоры находятся вне досягаемости государственного надзора".

В свою очередь, Agora заявила, что не может комментировать протоколы безопасности и приватности Clubhouse, но сама не хранит и не распространяет личную и персонифицированную информацию своих клиентов.

Что такое Clubhouse?

Clubhouse («Клабхаус») — это социальная сеть, запущенная в апреле 2020 года на iOS разработчиками программного обеспечения Alpha Exploration Co. Основной формат соцсети — голосовое общение. Участникам доступны множество клубов и виртуальных комнат с беседами на различные темы.

Присоединиться к соцсети могут пользователи iPhone по приглашениям от других участников.

На фоне ажиотажа вокруг Clubhouse по всему миру стали появляться конкурентоспособные аудиоприложения. Присматриваются к формату и популярные социальные гиганты. Так, к примеру, Facebook, как сообщается, занялся разработкой собственного продукта, нацеленного на конкуренцию с Clubhouse.

В феврале 2021 года американский предприниматель-изобретатель Илон Маск пригласил для беседы в Clubhouse президента РФ Владимира Путина. В Кремле предложение назвали интересным.

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Автор: УНИАН