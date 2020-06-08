Борьба с расизмом: Google переименует "черный" и "белый список"

По словам программистов, переименования не привнесут никаких функциональных изменений в работе проекта и браузера.

Американская компания Google решила переименовать "черный список" и "белый список" в рамках борьбы с расизмом.

Об этом со ссылкой на организацию сообщает издание 9to5google.

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Фразы blacklist и whitelist (с английского "черный список" и "белый список") уберут из кода продуктов проекта Chromium, куда в частности входит браузер Chrome. Фразы заменят на "более инклюзивные термины": blocklist и allowlist (с английского "заблокированный список" и "разрешенный список").

По словам программистов, переименования не привнесут никаких функциональных изменений в работе проекта и браузера.

По информации издания, в общей сложности более 2 тысяч ссылок на слово "черный список" должны заменить после изменения кода.

Как сообщал УНИАН, в США продолжаются демонстрации из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Он умер после задержания полицейскими Миннеаполиса. Акции против расизма также проходили в Великобритании, Франции, Германии, Канаде, Японии и в других странах. В США многие протесты сопровождаются беспорядками - погромами и мародерством.

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