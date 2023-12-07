Несколько месяцев одного из астронавтов обвиняли в том, что он просто съел овощ.

В марте 2023 года один из астронавтов с Международной космической станции потерял помидор во время сбора урожая за пределами Земли. Восемь месяцев спустя овощ нашли.

Об этом пишет Space.com. Отмечается, что один из помидоров астронавта NASA Фрэнка Рубио исчез, когда он с коллегами делили урожай. Овощ, упакованный в специальный пакет, улетел и потерялся.

"Нашего хорошего друга Фрэнка Рубио, который уже вернулся домой, долгое время обвиняли в том, что он просто съел свой помидор. Но теперь мы можем оправдать его. Мы нашли помидор", – рассказал астронавт NASA Жасмин Могбели.

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Об исчезновении помидора Фрэнк Рубио впервые рассказал в сентябре 2023 года. Астронавт искал его несколько часов. Он добавил, что овощ не ел, и это докажут, когда его найдут.

Примечательно, что в условиях микрогравитации на МКС вещи легко теряются, однако если они не представляют важной ценности для миссии, много времени поискам этих предметов не уделяют.

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На поверхности Солнца образовалась гиганстская аномальная дыра. Из нее извергаются мощные потоки чрезвычайно быстрого излучения, известного как солнечный ветер – идут они прямо на Землю.

Кроме того, ученые обнаружили новую звездную систему. Она состоит из шести планет. Семейство из шести газообразных миров кружат вокруг звезды, похожей на Солнце. Исследователи говорят, что эта система находится примерно в 100 световых годах от Земли.

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