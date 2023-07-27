Этот правитель был жестоким и считался одним из величайших преступников в истории.

Под обнесенным стеной садом в Риме обнаружили считавшийся давно потерянным театр, который принадлежал печально известному императору Нерону.

Как сообщает издание Newsweek, археологи уже два года раскапывают район Рима возле Палаццо делла Ровере и наконец обнаружили театр, который упоминался в нескольких древних текстах и, очевидно, принадлежал императору Нерону.

Археологи нашли лестницу в театр, фасад сцены, мраморные колонны и служебные комнаты, которые могли служить костюмерными. Специалисты обнаружили в стенах несколько украшений из листьев. Именно это навело археологов на мысль, что здание действительно является театром Нерона.

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"Это открытие исключительной важности, которое свидетельствует о необычном здании времен императоров Юлиев-Клавдиев, известном из древних источников, но так и не найденном", - сказано в заявлении спец суперинтенданта Рима Даниэлы Порро.

На месте театра археологи среди прочего нашли и кубки. Специалисты подчеркнули, что аспекты этого временного периода в истории Рима остаются загадкой для них. Марция Ди Менто, главный археолог этого места, сказала, что до сегодняшнего дня за тот период времени почти не было найдено ни одного кубка. Команда археологов продолжит изучение истории театра, чтобы узнать больше о подвигах Нерона.

Кто такой император Нерон

Император Нерон правил Римской империей с 54 г. н.э. в течение 14 лет, пока не умер в возрасте 30 лет. Он был свидетелем Великого пожара в Риме, который произошел с 18 по 23 июля 64 г. н.э. Поговаривали, что сам император и устроил пожар, в результате которого сгорели 10 из 14 районов Рима. Но эту версию историки опровергли.

Император Нерон был печально известен своим жестоким характером и развратом и считался одним из величайших преступников в истории.

Театр Нерона

Находка археологов считается личным театром Нерона. В древних текстах есть свидетельства того, что он использовал здание для демонстрации захваченного имущества бывшего главного магистрата. В текстах говорится, что тщеславный Нерон любил там петь и выступать. Последний раз здание упоминалось в тексте, датированном 12 веком, и с тех пор данных о нем не было. Местонахождение его фрагментов стало известно только в начале 2020 года, когда начались раскопки.

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