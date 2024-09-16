Битва при Ватерлоо, состоявшаяся 18 июня 1815 года, унесла жизни по меньшей мере 20 000 солдат.

Недавние раскопки археологов на ферме Мон-Сен-Жан недалеко от Ватерлоо обнаружили жуткое напоминание о битве при Ватерлоо, одном из самых кровавых конфликтов в Европе.

Под руководством организации Waterloo Uncovered группа археологов и ветеранов войны обнаружила уникальную траншею, заполненную останками людей и животных. Это открытие проливает новый свет на последствия исторической битвы, которая ознаменовала конец правления Наполеона Бонапарта и Наполеоновских войн.

Битва при Ватерлоо, состоявшаяся 18 июня 1815 года, унесла жизни по меньшей мере 20 000 солдат. Ферма Мон-Сен-Жан, расположенная на территории современной Бельгии, служила полевым госпиталем для войск герцога Веллингтона. Недавние раскопки были сосредоточены на траншее, которая, как полагают, была намеренно вырыта, чтобы очистить госпиталь от мертвых и умирающих после битвы. В ней находились как человеческие, так и животные останки, разделенные барьером из ящиков для боеприпасов, снятых с солдатских ранцев. Археологи полагают, что такая планировка могла быть попыткой солдат сохранить достоинство и уважение к павшим среди ужасов войны.

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Тони Поллард, археолог из Университета Глазго и научный руководитель раскопок, объяснил: "Я не могу вспомнить ни одного другого места, которое имело бы такое сочетание элементов - оно действительно уникально, как в наполеоновской археологии, так и за ее пределами. Планировка траншеи, где все останки животных находились по одну сторону ограждения ящика с боеприпасами, а все человеческие останки - по другую, убедительно свидетельствует о том, что люди, похоронившие этого человека, пытались оказать ему определенное достоинство и уважение, несмотря на ужасающую сцену, с которой им пришлось бы столкнуться, очищая полевой госпиталь от мертвецов".

Среди останков команда обнаружила скелеты семи лошадей, быка и частично коровы, а также 15 отрубленных человеческих конечностей. Доказательства свидетельствуют о том, что три лошади были умерщвлены выстрелами из мушкета в голову, а некоторые животные имели следы разделки, вероятно, использованные в пищу.

Раскопки, проведенные в 2022 году, уже обнаружили одинокий человеческий скелет, а также останки лошадей и ампутированные конечности, но раскопки 2023 года обнаружили гораздо больше. Теперь исследователи полагают, что в полевом госпитале Мон-Сен-Жан, где операции проводились без анестезии или антибиотиков, могли быть ампутированы более 500 конечностей. Поллард заметил, что судьбы солдат часто оставались "на коленях богов", а выживание было неопределенным.

Для Клайва Джонса, ветерана Уэльской гвардии и участника раскопок, раскопки стали глубоко личным опытом. Джонс служил в Королевской кавалерии во время бомбардировки Гайд-парка в 1982 году, в результате которой погибли 11 военнослужащих и семь кавалерийских лошадей. Размышляя об обнаружении скелетов лошадей, Джонс сказал: "Я думал, что солдат поразит меня больше всего, но на самом деле это были лошади. Это просто вернуло меня к ужасам того дня".

Waterloo Uncovered - это новаторская инициатива, которая сочетает археологические исследования с поддержкой ветеранов, предлагая бывшим военнослужащим шанс исцелиться, приняв участие в раскопках на поле боя. Программа предоставляет как исторические сведения, так и поддержку психического здоровья, позволяя ветеранам работать над своими травмами, одновременно изучая истории солдат, которые сражались столетия назад.

В то время как исторические отчеты часто фокусируются на военной стратегии и политических результатах, место на ферме Мон-Сен-Жан раскрывает суровую реальность ранений на поле боя и усилий, прилагаемых для ухода за ранеными. Оно также предлагает более широкий взгляд на многонациональные силы, которые сражались против Наполеона, с солдатами из Великобритании, Пруссии, Нидерландов и различных немецких государств.

"Это место дает нам реальный снимок того, что произошло после битвы. Сюда входит снятие всех элементов униформы с мертвых солдат, эвтаназия раненых лошадей и даже использование забитых животных для выживания. Это суровое напоминание о человеческой и животной цене войны", - объяснил Поллард.

Новости об археологических находках

Археологи раскопали могилу "варвара", который умер на границе Римской империи в четвертом веке нашей эры.

Мужчина, которому было около 60 лет, был похоронен 1700 лет назад вместе с ценными вещами, такими как керамика, стеклянная посуда и небольшая расческа с мелкими зубьями. Исследователи обнаружили захоронение во время строительства домов в деревне Герштеттен, в 65 км к востоку от Штутгарта в Германии.

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