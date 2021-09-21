Разработчики Apple хотят добавить важную функцию в свои мобильные устройства.

Американская технологическая компания Apple разрабатывает технологию для диагностики депрессии и когнитивных нарушений с помощью iPhone.

Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на анонимные источники.

Речь идет об алгоритмах, способных определить подобные психические нарушения, лишь анализируя данные различных датчиков в мобильных устройствах, в том числе о физической активности, режиме сна и манере набора текста.

Работа поделена на несколько ступеней. Первый проект Seabreeze посвящен определению депрессии, стресса и тревоги - Apple работает над ним совместно с Калифорнийским университетом. Вторым проектом компания занимается вместе с фармпроизводителем Biogen, с которым работает над диагностикой когнитивных нарушений.

Читайте такжеApple выпустила iOS 15 для смартфонов, часов и планшетовПричем алгоритмы будут работать локально и не станут отправлять полученные данные на серверы компании.

Кроме этого, в рамках отдельного проекта Apple и Университет Дьюка разрабатывают алгоритм определения расстройства аутистического спектра у детей.

Пока что все три проекта находятся на начальной стадии и когда они станут реальными инструментами (и станут ли ими вообще), неизвестно.

В Apple, Biogen и Калифорнийском университете эту информацию не комментировали.

Напомним, ранее журналисты узнали, что в смарт-часах Apple Watch смогут появиться новые функции - измерение температуры тела, артериального давления и даже содержания глюкозы.

Автор: Станислав Кожемякин