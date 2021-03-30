Из-за пандемии конференция пройдёт полностью в цифровом формате.

Компания Apple анонсировала презентацию WWDC21 на 7 июня.

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Как сообщает DTF, на презентации расскажут о новых версиях ОС и, возможно, о более мощных Mac.

Прошлым летом Apple анонсировала не только iOS 14 и macOS Big Sur, но и переход Mac на первый собственный ARM-чип для компьютеров Apple Silicon.

Предполагается, что на нынешней презентации компания снова вернётся к этой теме раскроет информацию о новых компьютерах на архитектуре ARM.

Из-за пандемии конференция пройдёт полностью в цифровом формате, как и в прошлом году.

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Автор: Дмитрий Захаров