Компания Apple анонсировала презентацию WWDC21 на 7 июня.
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Как сообщает DTF, на презентации расскажут о новых версиях ОС и, возможно, о более мощных Mac.
Прошлым летом Apple анонсировала не только iOS 14 и macOS Big Sur, но и переход Mac на первый собственный ARM-чип для компьютеров Apple Silicon.
Предполагается, что на нынешней презентации компания снова вернётся к этой теме раскроет информацию о новых компьютерах на архитектуре ARM.
Из-за пандемии конференция пройдёт полностью в цифровом формате, как и в прошлом году.
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