Американские ученые научились выращивать клетки, производящие инсулин

Ученые впервые смогли изготовить миллионы клеток, необходимых для трансплантации, сообщает ТАСС со ссылкой на The Daily Telegraph.

Предполагается, что научное достижение позволит больным диабетом первого типа отказаться от ежедневных инъекций инсулина.

Профессор Даг Мелтон посвятил 23 года своей жизни этим исследованиям и поискам лекарства от болезни, которая была диагностирована у его сына Сэма в детстве. "Мы находится в одном шаге от завершения испытаний, - отметил он. - Приятно осознавать, что мы можем делать то, что мы всегда считали возможным".

В настоящее время испытания клеток проходят на животных, в том числе на приматах, и они производят инсулин уже несколько месяцев после их трансплантации. Ученые используют эмбриональные стволовые клетки для создания инсулино-продуцирующих клеток, которые схожи с обычными, что позволяет им нормально функционировать.

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Профессор регенеративной медицины Университетского колледжа Лондона назвал изобретение "прорывом в медицине". В свою очередь его коллега из института интегративной биологии в Университете Ливерпуля Энтони Холландер, считает это исследование "решает проблему лечения диабета с помощью стволовых клеток".

Сахарный диабет первого типа является аутоиммунным заболеванием, при котором поджелудочная железа перестает производить инсулин - гормон, который регулирует уровень глюкозы в крови.

По данным The Daily Telegraph, в Великобритании у порядка 400 тыс. человек обнаружен диабет первого типа.