Украинские программисты предлагают политикам инновационный подход к сотрудничеству с избирателями

Украинская компания BasicGroup™ представила IT-решения для комплексного сопровождения предвыборной кампании кандидатов в депутаты – системы eMap и eCast, которые автоматизируют работу штаба и позволяют контролировать ход дня выборов.

eMap – это инструмент автоматизации предвыборной кампании, который помогает штабу системно обрабатывать большие объемы информации и обеспечивает плодотворное сотрудничество кандидата с избирателями. Иными словами, система eMap – это многофункциональный центр взаимосвязи с избирателями. Технически, это веб-ориентированное программное решение, которое в ходе кампании накапливает и систематизирует информацию о всех объектах в округе, избирателях, обращениях, процессе их выполнения и позволяет работать с ней через удобный интерфейс в формате таблиц или на карте. Удобство системы – в том, что обновления информации в базе данных автоматически синхронизируются на всех устройствах, где используется система, и мгновенно становятся доступны каждому члену команды, независимо от местонахождения. Например, принятое во время работы «в поле» обращение от жителя автоматически попадает в офис на рассмотрение юриста и сразу начинает выполняться, а после успешного завершения работы с обращением его автора проинформируют с помощью SMS.

По замыслу разработчиков, система eMap призвана помочь предвыборному штабу кандидата работать качественнее, производительнее, оперативнее и, как следствие, объективно повысить уровень доверия избирателей к кандидату: за счет быстрого выполнения обращений, экономии времени и привлечения новых сторонников.

Вторая система – eCast – обеспечивает автоматизацию работы в день выборов, когда главная задача штаба – следить за ситуацией на участковых избирательных комиссиях, явкой и подсчетом голосов, предотвращая попытки провокаций и фальсификаций. eCast позволяет реализовать контроль каждого этапа дня выборов на всех УИК округа благодаря автоматизированной системе сбора и обработки данных.

Система состоит из шести модулей: call-центр, электронный документооборот, информационные экраны для руководителя штаба каждого подразделения, SMS-центр, оперативная база данных (явка, голоса, жалобы) и статическая (контакты сотрудников, их распределение по УИК, адреса УИК с отображением на карте и т.п.). Данные о явке и результатах голосования поступают в систему через SMS-команды, которые наблюдатели из каждой УИК присылают с мобильного телефона на специальный сервисный номер. В случае нарушений на УИК они передают сообщения с жалобами, которые сразу попадают в систему и обрабатываются юристами. Операторы call-центра через веб-интерфейс контролируют работу наблюдателей, обрабатывают заявки с жалобами, контролируют их выполнение, держат связь с юридическим отделом штаба и координируют работу мобильных бригад юристов. Благодаря тому, что система собирает и обрабатывает данные со всех УИК автоматически, появляется возможность постоянного и комплексного контроля за ходом дня выборов.

Обе системы были успешно апробированы в ходе выборов в Киевский городской совет в этом году и получили положительные отзывы нынешних депутатов и их команд.

Узнать о системах подробнее можно на официальных сайтах: http://emap.com.ua и http://ecast.com.ua.