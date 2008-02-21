Американцы уничтожили вышедший из строя спутник-шпион

Ракета, запущенная с крейсера США, уничтожила вышедший из строя спутник-шпион. По сообщениям официальных представителей Министерства обороны США, запуск ракеты прошел успешно, и она достигла цели. Остальные подробности не сообщаются, передает РБК со ссылкой на АР.

Ранее сообщалось, что из-за плохой погоды операция по уничтожению вышедшего из-под контроля спутника-шпиона может быть отложена.

Спутник вращался на орбите на удалении 210 км от земли и нес на себе высокотоксичное ракетное топливо. В случае, если бы он упал на землю в густонаселенной местности, это поставило бы под угрозу здоровье людей. Именно по этой причине президент США Джордж Буш на прошлой неделе принял решение об уничтожении спутника.

Опасения по поводу планируемой операции высказали Россия и КНР. По мнению Москвы и Пекина, подобные действия могут интерпретироваться как испытание наземных оборонных систем США и наверняка не послужат идее демилитаризации космоса.