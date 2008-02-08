В США разработана машина для предотвращения ядерных терактов

21:23, 08 февраля 2008
Наука и IT
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Бог даст - не понадобится

Компания Raytheon поставила министерству национальной безопасности США первый автомобиль радиационной разведки нового поколения, сообщает Лента.ру со ссылкой на Defencetalk.

Новая спецмашина представляет собой джип с аппаратурой, позволяющей следить за уровнем излучения и обнаруживать радиоактивные материалы. Машина предназначена для пресечения контрабанды расщепляющихся материалов и предотвращения ядерного терроризма.

Машины подобного типа предполагается использовать в портах, аэропортах, на вокзалах, и других местах крупного скопления людей. Технические характеристики аппаратуры не разглашаются. По мнению специалистов, подобные машины способны обнаружить расщепляющиеся материалы на расстоянии от нескольких десятков до нескольких сот метров. 

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