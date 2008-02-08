В США разработана машина для предотвращения ядерных терактов

Компания Raytheon поставила министерству национальной безопасности США первый автомобиль радиационной разведки нового поколения, сообщает Лента.ру со ссылкой на Defencetalk.

Новая спецмашина представляет собой джип с аппаратурой, позволяющей следить за уровнем излучения и обнаруживать радиоактивные материалы. Машина предназначена для пресечения контрабанды расщепляющихся материалов и предотвращения ядерного терроризма.

Машины подобного типа предполагается использовать в портах, аэропортах, на вокзалах, и других местах крупного скопления людей. Технические характеристики аппаратуры не разглашаются. По мнению специалистов, подобные машины способны обнаружить расщепляющиеся материалы на расстоянии от нескольких десятков до нескольких сот метров.