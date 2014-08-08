Российская программа-шпион найдена на компьютерах в офисе Яценюка

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на газету Financial Times. Издание пишет, что в опубликованном отчете компании Symantec отмечается, что жертвами вируса стали около 60 компьютеров, установленных в офисе "премьер-министра одной из бывших стран СССР". Как уточнил источники Financial Times в НАТО, под бывшей страной СССР подразумевается Украина.

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По данным издания, речь идет о троянской программе Snake, известной также под названиями Turla и Uroboros. Пробравшийся на чужой компьютер вирус перехватывает сетевой трафик, дает другому лицу возможность получить удаленный доступ к подключенному к интернету компьютеру.

Весной этого года сообщалось об использовании Snake при атаках на компьютерные сети ряда украинских министерств и ведомств. При этом особо указывалось, что создателями Snake могли быть российские специалисты, поскольку в коде вируса обнаружен текст на русском языке.

По словам бывшего сотрудника военной разведки, а сейчас эксперта по кибервойне в Royal United Services Institute Питера Робертса, обычный вирус распространяется практически бесконтрольно, однако "операторы" Snake целенаправленно выбирают системы безопасности и обороны правительственных органов и их ключевых партнеров. "Налицо все признаки того, что Snake создан российскими оперативниками. Вероятность того, что вирус родом из России, очень высока, это практически уверенность", - отметил Питер Робертс.

В отчете Symantec говорится также, что зараженные Snake компьютеры были обнаружены в посольствах Бельгии, Франции, Украины, Китая, Иордании, Греции, Казахстана, Армении, Польши и Германии, а также в министерстве здравоохранения "одной из западных стран" и министерстве образования одного из государств Центральной Америки.

Как сообщал УНИАН, в конце июля сайт президента Петра Порошенко был заблокирован в результате DDoS-атаки. Во время президентских выборов СБУ сообщала о том, что российские хакеры атаковали сервер Центральной избирательной комиссии, пытаясь сорвать подведение итогов выборов.