Сервер ЦИК атаковали хакеры с территории России - СБУ

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

В сообщении отмечается, что СБУ на протяжении подготовки к выборам президента Украины и непосредственно в день голосования 25 мая реализовала чрезвычайно сложные комплексные мероприятия для обеспечения надежного функционирования телекоммуникационной системы и официального сайта Центральной избирательной комиссии, координации доставки бюллетеней в ОИК и УИК в Донецкой и Луганской областях, а также недопущения несанкционированного вмешательства в ход отображения информационными системами ЦИК подсчета голосов избирателей.

Читайте такжеСервер Центризбиркома подвергается активным хакерским атакам

С целью своевременного поступления и достоверного освещения данных о ходе избирательного процесса совместно с Госспецсвязью Украины и при содействии ведущих украинских ІТ-компаний внедрена новая модель противодействия угрозам бесперебойному функционированию информационных систем ЦИК. Одним из элементов этой модели является обеспечение десятикратного резервирования каналов связи для информационных систем ЦИК.

Специалисты СБУ выявили и пресекли значительное количество хакерских атак на официальный веб-сайт ЦИК и систему «Выборы». Атаки на сервер ЦИК осуществлялись непрерывно с переменной динамикой мощности, однако были безуспешными. Анализ информации свидетельствует, что подавляющее количество атак генерировалось с территории Российской Федерации с использованием бот-сетей.

В Киеве в рамках уголовного производства задержана организованная хакерская группа, которая осуществляла подготовку к выводу из строя информационных ресурсов ЦИК с целью поставить под сомнение результаты голосования. Осуществляются первоочередные процессуальные действия по документированию противоправной деятельности. Изъятые у злоумышленников технические средства, среди которых комплекс мониторинга и взлома Интернет, в т.ч. Wi-Fi сетей, а также специализированное программное обеспечение российского производства, отправлены на экспертизу.

В Виннице выявлена и заблокирована работа пораженных вирусами двух серверов, которые арендовались гражданином Российской Федерации. Получив путем взлома несанкционированный доступ к серверам хостинг-провайдера «Бестхостинг», злоумышленники сгенерировали мощную DDоS-атаку на информационные ресурсы ЦИК (мощностью свыше 200 тыс. пакетов в секунду). По данному факту зарегистрировано уголовное производство.

Не допущена реализация намерений перегрузки линий связи путем непрерывного автодозвона на стационарные телефоны в избирательных округах Тернопольской, Житомирской, Полтавской и Волынской областей.

Совместно с ЦИК выявлено и своевременно обезврежено вредное программное обеспечение (вирусная закладка), которое было внедрено в электронную систему обработки данных. Таким образом была сорвана срежиссированная российской стороной специальная информационная акция по дискредитации результатов выборов (предполагалось объявить лидером голосования кандидата в президенты Дмитрия Яроша с рейтингом 37%). Не будучи осведомленными об обезвреживании вирусной закладки украинской спецслужбой, российский телеканал ОРТ обнародовал провокацию и прокомментировал в собственном сюжете именно тот результат, который должен был сгенерировать вирус на сайте ЦИК.

Выявлена и не допущена попытка перенаправления электронных протоколов результатов голосования в одной из ОИК в Днепропетровской области на посторонний IP-адрес. Злоумышленники пытались путем предварительно внедренного программного обеспечения подделать результаты голосования в указанном регионе и таким образом скомпрометировать общие результаты выборов президента Украины. Принятыми мерами угроза была локализована. По данному факту зарегистрировано уголовное производство.