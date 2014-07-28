Бренд "ОГО!" прекратил существование

Об этом сообщает пресс-служба оператора.

«Бренд «ОГО!» и внутренние торговые марки сопутствующих услуг с этим названием прекращают свое существование и будут постепенно выведены из коммуникации с клиентами», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, все телекоммуникационные услуги оператора будут предоставляться под материнским брендом «Укртелеком».

«Соответствующие коррективы будут внесены в названия существующих дополнительных услуг, программ лояльности и тарифных планов. При этом суть сервисов, тарифы и другие условия предоставления услуг сохранятся без изменений», - отмечают в компании.

Читайте также"Укртелеком" ликвидирует Utel и еще 3 филиалаСогласно сообщению, выведение из коммуникации бренда «ОГО!» осуществлено для того, чтобы стать «ближе и понятнее своим клиентам в разных продуктовых сегментах».

Как сообщал УНИАН, «Укртелеком» в I полугодии 2014 года увеличил чистую прибыль более чем в 1,7 раза - до 46,3 млн. грн по сравнению с 26,8 млн. грн за аналогичный период прошлого года.

10 февраля «Укртелеком» назначил председателем компании Александра Баринова, который ранее занимал должность исполнительного директора мобильного оператора «Астелит» (ТМ life:).

Справка УНИАН. «Укртелеком» - крупнейший оператор фиксированной связи Украины, компания также является лидером рынка широкополосного доступа в Интернет (более 1,6 млн. пользователей).

Контрольный пакет акций компании принадлежит группе украинского бизнесмена Рината Ахметова «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ).

Бренд «ОГО!» была выведена на рынок в 2005 году с появлением услуги широкополосного Интернет-доступа по технологии ADSL.