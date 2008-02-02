Создана самая быстрая флешка в мире

Компания Micron 1 февраля представила высокоскоростную флеш-память NAND. Скорость чтения у новой памяти составляет 200 мегабайт в секунду, а скорость записи - до 100 мегабайт в секунду.

У обычной NAND-памяти скорость чтения ограничена 40 мегабайтами в секунду, а скорость записи составляет менее 20 мегабайт в секунду.

Новая память создана по 55-нанометровому технологическому процессу и выдерживает до 100 тысяч циклов чтения/записи. Представленные образцы могут хранить до 8 гигабит данных.

Ожидается, что производители начнут массовое производство высокоскоростной памяти во второй половине 2008 года.

Лента.ру