Создана надувная компьютерная мышь (фото)

Группа дизайнеров из Южной Кореи разработала надувную компьютерную мышь, передает сайт Yanko Design. Создатели манипулятора, названного JellyClick, отмечают, что изобретение доводит портативность устройства до максимума.

Электронная начинка JellyClick умещается на небольшой гибкой пластине розового цвета. В сдутом состоянии мышь можно свернуть до размера этой пластины, а провод с USB-разъемом пропустить через специальный держатель.

Стоимость JellyClick и дата ее поступления в продажу не сообщаются.

Лента.ру