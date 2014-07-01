Сервис Gmail будет поддерживать кириллические почтовые адреса

По словам представителя корпорации Google Джордин Бьюкенен, Gmail станет первым почтовым сервисом, который будет полностью поддерживать почтовые адреса, в которых используются символы национальных алфавитов. По его словам, новые возможности станут доступны пользователям в ближайшее время, передает Newsru.com.

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Это нововведение даст пользователям возможность отправлять и принимать сообщения с кириллических электронных адресов. Названия почтовых ящиков на кириллице будут корректно отображаться как до, так и после знака "@".

Эксперты полагают, что отсутствие полноценной почты для кириллических доменов сдерживает их распространение. Над созданием нового стандарта для кириллической почты около 9 лет работает специальная группа инженерного совета интернета.

Напомним, процесс делегирования Украине кириллической доменной зоны .укр был завершен в марте. Ожидается, что новая зона должна стать более либеральной по сравнению с действующей .ua.