Microsoft намерена купить Yahoo!

Корпорация Microsoft официально заявила о намерении купить Yahoo!, второй по величине поисковик мира. Компания предложила по 31 доллару за каждую акцию Yahoo!. Сумма предложения составляет 44,6 миллиарда долларов. Это на 62 процента превышает рыночную стоимость поисковика, сообщает Лента.ру.

В соответствии с условиями предложения акционеры Yahoo! смогут обменять свои ценные бумаги либо на наличные, либо на пакет акций Microsoft. Компания Стива Балмера уже разработала план по интеграции обеих корпораций. В Microsoft считают, что объединение позволит экономить ежегодно как минимум миллиард долларов.

Как сообщается в пресс-релизе Microsoft, переговоры о сотрудничестве и объединении двух компаний велись в конце 2006 и начале 2007 года. Тогда Yahoo! отвергла предложение о слиянии. Теперь же, говорится в документе, Yahoo! остается только согласиться на сделку.

Microsoft рассчитывает в случае согласия Yahoo! получить все необходимые разрешения у надзорных органов и завершить сделку во второй половине 2008 года.

Несколькими днями ранее Yahoo! сообщила о намерении уволить тысячу сотрудников. Вскоре после этого, 31 января, совет директоров Yahoo! покинул его бывший глава, Терри Семел (Terry Semel). Гендиректором с июня 2007 года является один из основателей Yahoo!, Джерри Янг (Jerry Yang). За этот период акции компании подешевели на 32 процента.