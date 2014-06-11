США отказываются от ракет в пользу лазерного оружия

Начался процесс, который снизит риторику стран, производящих ракеты вчерашнего дня, заявляя при этом, что они не имеют аналогов, сообщает Украинская ассоциация владельцев оружия.

США приняли решение - устанавливать лазерные установки на свои боевые корабли.

Мир пока не придумал – как бороться с беспилотными самолетами – их видят только современные радары, которые есть только у пятерки стран с передовыми технологиями. Это – США, Великобритания, Франция, Южная Корея и Израиль. Эти страны – держатели различных патентов в области оружейных технологий.Читайте такжеАрмия США провела полевые испытания боевого лазера

Боевая лазерная система LaWS (Laser Weapon System) создана исследовательским центром NAVSEA (Naval Surface Warfare Center Dahlgren Division) Командования морских систем ВМС США.

В основе световой (лучевой) пушки – твердотельный лазер. Американский флот оснастят новейшими лазерными установками, способными уничтожать беспилотники, небольшие морские суда и истребители, а также подавлять электронные системы летящих аппаратов. По точности и быстродействию, а также, что очень важно - по стоимости, лазерное оружие намного опережает ракетное.

Судно, которое первым оснастят лазерной установкой, большой десантный корабль USS Ponce (LPD-15) 1970 года постройки, переоборудованный под плавбазу спецназа американских ВМС. Ponce держит вахту в Персидском заливе, где опасность для кораблей ВМС США представляют иранские беспилотники и катера. ВМС США, таким образом, станут первыми, кто заменил ракетное оружие на море – лазерным.

Современные характеристики лазерного луча существенно модернизированы – увеличена скорость обработки сигнала формирования и запуск луча, а также обеспечена его независимость от оптических свойств среды. На полное переоснащение флота отводится 6 лет.Читайте такжеВВС США хотят оснастить новые истребители лазерным оружием

Стоимость проекта - 40 млн долларов. Такая низкая величина объясняется хорошо отработанными технологиями создания лазерного луча. Лазер придет на смену ракетам Sidewinder - самых распространенных на флоте многих стран мира. Им почти 60 лет, производитель General Electric и Raytheon (США), а также Mitsubishi, Motorola и израильская компания Rafael (отделение Shafrir).

Экономический эффект от такой замены – невероятен: если один выстрел ракеты Sidewinder стоит от 15 до 475 тысяч долларов (в зависимости от модификации), то стоимость одного импульса лазера составляет 1 доллар.

Необходимо отметить – Израиль уже почти в течение года использует лазерную систему ПРО – для защиты от ракет. Вероятней всего, новые американские лазерные установки будут установлены и на боевые корабли ВМС Израиля.