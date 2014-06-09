Впервые в истории компьютерная программа смогла выдать себя за человека

Компьютер смог убедить 33% жюри, что с ними разговаривает 13-летний мальчик из Одессы Евгений Густман, передает ТСН.ua.

Умерший в 1954 году британский математик Алан Тьюринг придумал тест на «человечность» для компьютеров, который и получил название «Тест Тьюринга». Главный критерий теста - способность общаться с людьми так, чтобы они не заподозрили, что имеют дело не с человеком. Другими словами, тест показывает насколько сильно разработчики смогли продвинуться в создании искусственного интеллекта.

Для прохождения теста Тьюринга компьютер должен обмануть как минимум 30% собеседников. Ранее ни одной программе этого не удавалось.