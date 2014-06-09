Впервые в истории компьютерная программа смогла выдать себя за человека
19:03, 09 июня 2014Наука и IT
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Компьютерная программа, разработанная украинцем Евгением Демченко и российским инженером Владимиром Веселовым, стала первой в истории, которой удалось пройти тест Тьюринга.
Искусственный интеллект смог доказать свою "человечность" / фото http://soft-assorti.ru
Компьютер смог убедить 33% жюри, что с ними разговаривает 13-летний мальчик из Одессы Евгений Густман, передает ТСН.ua.
Умерший в 1954 году британский математик Алан Тьюринг придумал тест на «человечность» для компьютеров, который и получил название «Тест Тьюринга». Главный критерий теста - способность общаться с людьми так, чтобы они не заподозрили, что имеют дело не с человеком. Другими словами, тест показывает насколько сильно разработчики смогли продвинуться в создании искусственного интеллекта.
Для прохождения теста Тьюринга компьютер должен обмануть как минимум 30% собеседников. Ранее ни одной программе этого не удавалось.
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