В Британии начали продавать первые в мире мобильные телефоны для слепых
01:34, 20 мая 2014Наука и IT
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На "мобилку" нанесен шрифт Брайля.
OwnFone со шрифтом Брайля
Лондонская компания OwnFone, по сообщению издания Techtimes, начала продажи первого в мире мобильного телефона с нанесенным на клавиатуру шрифтом Брайля, сообщает 5 канал.
Как известно, эта британская компания специализируется на создании телефонов с базовой функциональностью, удобной для детей и людей пожилого возраста. Первый телефон OwnFone появился на европейском рынке в 2012 году. И модель позволяла звонить только по заранее определенными номерами.
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Устройства от компании OwnFone имеют, кроме клавиш с привязанными к ним телефонными номерами, лишь клавиши приема и отклонения вызова и управления громкостью разговорного динамика.
Видео OwnFone
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