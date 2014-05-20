В Британии начали продавать первые в мире мобильные телефоны для слепых

Лондонская компания OwnFone, по сообщению издания Techtimes, начала продажи первого в мире мобильного телефона с нанесенным на клавиатуру шрифтом Брайля, сообщает 5 канал.

Как известно, эта британская компания специализируется на создании телефонов с базовой функциональностью, удобной для детей и людей пожилого возраста. Первый телефон OwnFone появился на европейском рынке в 2012 году. И модель позволяла звонить только по заранее определенными номерами.

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Устройства от компании OwnFone имеют, кроме клавиш с привязанными к ним телефонными номерами, лишь клавиши приема и отклонения вызова и управления громкостью разговорного динамика.