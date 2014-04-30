Флаг Украины — вместо кнопки Пуск в Windows

30 апреля в Киеве компания OrdinarySoft представила специальную украинскую версию программы Start Menu X. С помощью этой версии пользователи могут видоизменить кнопку Пуск на пиктограмму-флаг Украины. Украинская версия Start Menu X распространяется бесплатно, но включает в себя все функции профессиональной версии, которая стоит 19,99 долларов.

Программа Start Menu X заменяет меню в Windows 7/ХР либо добавляет меню пуск в Windows 8/8.1. Она позволяет гораздо быстрей и удобней запускать программы, а также получать дополнительные функции – запуск в один клик, виртуальные группы, таймеры включения питания и др.

Специалисты разработали программу Start Menu X для профессиональных пользователей, которые вынуждены справляться с большим количеством программ в системах Windows 8.1, где меню отсутствует, а также в более ранних версиях Windows, где меню достаточно неуклюжее.

Секрет быстрого запуска состоит в использовании больших форм. В отличие от старых системных меню, Start Menu X большего размера, который можно регулировать по желанию. Чтобы быстро найти программу, скроллинг больше не нужен.

В украинской версии есть функция «Запуск в один клик». Это превращает набор программ в список задач быстрого запуска. Для доступа к справке, дополнительным файлам или деинсталляции нужно подержать курсор долю секунды над папкой, и откроется субменю.

Революционная разработка Start Menu X – «Виртуальные группы». Пользователь может объединять программы в группы по назначению. Например, графические программы поместить в группу «Графика», офисные программы – в «Офис» и т.д. Это также удобно тем, что виртуальные группы сохраняются лишь в базе меню «Пуск» (программы можно устанавливать и удалять в обычном режиме).

Start Menu X уже более семи лет используют миллионы профессионалов всего мира. В украинской версии программы содержатся разные варианты флага Украины, в отличие от платной версии, где есть возможность выбирать другие изображения для кнопки Пуск.

Для загрузки программы нужно зайти на страницу http://www.startmenux.com/uk/