Путин предупредил россиян, что Интернет является спецпроектом ЦРУ

Президент России Владимир Путин предупреждает россиян, что Интернет является спецпроектом ЦРУ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал сегодня в ходе выступления на медиа-форуме.

«Это полная правда, абсолютная и чистая, что называется, всё идёт через сервера, которые находятся в Штатах, всё там контролируется. Вы должны просто из этого исходить, такая жизнь, так она выстроена американцами, они делали это. Вы же знаете, всё это возникло на первом этапе, на заре Интернета как спецпроект ЦРУ США. Так и развивается», - сказал Путин.

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Он отметил, что сейчас этот продукт вышел на рынок, но «всё равно изначально это военная программа, специальная программа, так и сидит в центре, вот эта часть спецслужб».

При этом Путин заявил, что над защитой информации думают российские специальные службы и внедряют соответствующие системы защиты.

«Прежде всего, это касается, конечно, информации закрытого характера Министерства обороны, оборонной промышленности, органов власти и управления, в первую очередь, федеральных органов власти и управления. Что-то удаётся им сделать, что-то пока не очень», - сказал он.

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Говоря о гражданской сфере, Путин отметил, что сервера надо переносить на территорию РФ, чтобы информация не обрабатывалась за границей.

Напомним, в России основателя социальной сети «ВКонтакте» Павла Дурова освободили от должности генерального директора этой компании.

Об этом Дуров написал на своей странице в соцсети 22 апреля.

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«Судя по новостям, в результате моего публичного отказа на прошлой неделе меня освободили от должности генерального директора «ВКонтакте». Интересно, что у акционеров не хватило смелости сделать это прямо, о своем увольнении я узнаю из прессы», – сообщил он.

16 апреля Дуров на своей странице «ВКонтакте» обнародовал два сообщения. Одно – об отказе по требованию прокуратуры закрыть антикоррупционную группу российского оппозиционера Алексея Навального, второе – об отказе выдать ФСБ РФ данные организаторов групп украинского Майдана.

«Сегодня «ВКонтакте» переходит под полный контроль Игоря Сечина и Алишера Усманова (российские миллиардеры). По-видимому, в российских условиях что-то такое было неминуемо, но я рад, что мы продержались семь с половиной лет», – отметил Дуров.