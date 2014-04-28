В Украине запустили национальный портал открытых данных Data.gov.ua

Гражданская платформа SocialBoost запустила национальный портал открытых данных Data.gov.ua, на котором будут публиковаться открытые данные украинских государственных органов, сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион).

Согласно сообщению, на интернет-ресурсе собраны открытые данные правительства в более 12 категориях, которые согласно законодательству Украины должны быть обнародованы.

«Ранее разрозненные правительственные данные, которые находились в открытом доступе, трудно было использовать или даже найти. Теперь украинские разработчики и активисты смогут использовать собранные и систематизированные на портале наборы юридических, финансовых, транспортных, демографических, культурных, социальных и других данных для создания социально полезных сервисов», - отмечается в сообщении.

Как сообщает пресс-служба, согласно последним исследованиям, общий макроэкономический эффект от открытых правительственных данных для стран Евросоюза оценивается в 2% дополнительного ВВП, или 206 млрд евро до 2020 года.

«Открытие и систематизация государственных данных в едином каталоге даст толчок развитию украинской IT-индустрии и поможет гражданам облегчить повседневное взаимодействие с государством благодаря технологиям», - сказано в сообщении.

Для размещения и бесперебойной работы национального портала компания «Майкрософт Украина» бесплатно предоставила SocialBoost ресурсы облачной платформы Windows Azure.

Справка УНИАН. SocialBoost - это гражданское объединение, которое курирует деятельность более 1000 IT-энтузиастов и сотрудников IT-компаний по всей Украине посредством проведения хакатонов на социально значимые темы, в том числе связанные с новыми медиа, визуализацией данных и открытыми государственными данными.

