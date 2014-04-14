Facebook намерен предоставлять пользователям финансовые услуги

Согласно сообщению, через несколько недель Facebook готовится получить разрешение регулятора в Ирландии для запуска сервиса, позволяющего пользователям соцсети хранить деньги на своих аккаунтах, расплачиваться ими в интернете и обменивать их с другими пользователями, сообщает издание The Financial Times со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, разрешение от центрального банка Ирландии фактически позволит компании стать электронной платежной системой. При этом данная услуга будет доступна европейским пользователям Facebook, если те пройдут процесс так называемой «паспортизации».

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На данный момент компания обсуждает возможное сотрудничество с тремя лондонскими стартапами, которые предлагают международные услуги по переводу денег в интернете и с помощью смартфонов: TransferWise, Moni Technologies и Azimo.

Справка УНИАН. Компания Facebook является самой крупной социальной сетью в мире.

Сеть была основана на тот момент студентом Марком Цукербергом и его соседями по комнате во время обучения в Гарвардском университете в 2004 году.

Акции компании торгуются на американской бирже NASDAQ.