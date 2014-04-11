Facebook объявила о смене алгоритма отображения записей

14:49, 11 апреля 2014
Наука и IT
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Социальная сеть Facebook решила начать настоящий "крестовый поход" против частых обращений пользователей лайнкуть запись, спамеров и повторяющихся записей.

Facebook меняет правила / REUTERS

Как пишет ТСН, для этого соцсеть изменит алгоритмы отображения записей в ленте новостей, благодаря чему подобные сообщения будут находиться на нижних позициях, уступив место более важным новостям и сообщениям от друзей.

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Как отмечает Facebook, такое решение никак не затронет действительно важные сообщения с предложением начать конструктивную дискуссию, призывами к поддержке или распространению полезной информации.

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