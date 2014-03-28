Microsoft представила Office для планшета iPad

Таким образом, корпорация отказалась от своей основной стратегии, направленной на выпуск программных продуктов только для своей операционной системы Windows.

Microsoft Office для iPad адаптирован под экраны планшетов. Новинка включает в себя текстовый редактор Word, таблицы Excel, программу для создания презентаций PowerPoint и отличается от Microsoft Office Mobile для iPhone тем, что кроме базовых возможностей правки текста, приложения Word и Excel поддерживают практически аналогичные функции Office для ПК.

Office для iPad будет доступен в Apple Store.

Корпорация Microsoft - крупнейший в мире разработчик программного обеспечения. Портфель продуктов компании включает операционные системы семейства Windows, программы для работы с документами семейства Microsoft Office, комплекты серверных программ, игры, средства разработки программ, а также игровые консоли Xbox.

Чистая прибыль Microsoft за второй квартал 2014 финансового года составила $6,56 млрд. Квартальная выручка достигла $24,5 млрд.