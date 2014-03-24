Facebook и Tesla Motors инвестируют в разработку искусственного интеллекта $40 миллионов

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг совместно с руководителем компании Tesla Motors Элоном Маском инвестировали в компанию Vicarious, занимающейся разработкой технологии искусственного интеллекта, 40 млн долл., сообщает издание The Wall Street Journal.

Согласно сообщению, в часть данной суммы вложился и известный голливудский актёр Эштон Катчер, который также с недавних пор стал новым инженером по продуктам Lenovo.

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По данным издания, компания Vicarious занимается изучением коры головного мозга и модификации этих данных в компьютерный код, что позволит в дальнейшем создать технологию искусственного интеллекта.

Vicarious была основана два года назад. В первом раунде инвестиций в компанию вложились основатель PayPal Питер Тиль и коллега Цукерберга Дэн Московиц.

Ранее сообщалось, что в феврале этого года IT-гигант Google приобрел стартап в сфере разработки искусственного интеллекта — компанию Deep Mind — за 400 млн долл.